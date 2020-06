Po koncu epidemije v Predsedniški palači spet dan odprtih vrat

Urad predsednika Republike Slovenije je, kot ob vseh državnih praznikih, tudi ob današnjem dnevu Primoža Trubarja ponovno pripravil dan odprtih vrat.Predsednik Republike slovenije Borut Pahor je na slovesnosti v Veliki dvorani Predsedniške palače državljankam in državljanom ter Slovencem doma in po svetu čestital ob današnjem prazniku. Uvodoma je izrazil veselje, da kljub drugačnim okoliščinam lahko ponovno odpremo vrata palače in se iskreno zahvalil obiskovalcem za njihovo udeležbo. V svojem nagovoru je poudaril, da ima Primož Trubar posebno mesto v našem kolektivnem spominu, saj smo z njim dobili slovenski jezik. Jezik pa je temelj identitete vsakega naroda, hkrati pa predstavlja tudi način izražanja solidarnosti, kar se je izkazalo tudi v času koronakrize. Obiskovalce je nagovoril tudi Matjaž Gruden, predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar in Kulturno-umetniškega društva Primož Trubar, ki se je predsedniku republike zahvalil za izkazano čast državnemu prazniku in spregovoril o pomenu Primoža Trubarja v današnjem času.Prav posebej za današnji praznik, so nas s svojim obiskom počastili predstavniki Evangeličanske Cerkve augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji in člani Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar: škof mag. Leon Novak, častni škof mag. Geza Erniša, duhovnik EC in nekdanji škof mag. Geza Filo ter obiskovalci iz Velikih Lašč, rojstnega kraja Primoža Trubarja. Med njimi je bil župan dr. Tadej Malovrh, članice in člani Društva za ohranjanje dediščine Gradež, Društva podeželskih žena, Društva upokojencev in člani Kulturno umetniškega društva Velike Lašče.Praznični kulturni program je izvedel Policijski orkester. V nadaljevanju so si vsi obiskovalci ogledali poslopje Predsedniške palače in delovne prostore predsednika republike Boruta Pahorja, ki je, kot že veleva tradicija dnevov odrptih vrat, obiskovalce pozdravil tudi v svoji pisarni.Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije. Doslej je Predsedniško palačo obiskalo že več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine. Naslednji dan odprtih vrat bo v četrtek, 25. junija ob dnevu državnosti.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA