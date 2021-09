Predsednik Pahor odlikoval predsednika Republike Koreje Moona in prejel najvišje odlikovanje Republike Koreje

Ob robu zasedanja 76. Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku se je predsednik Republike Slovenije sestal s predsednikom Republike Koreje Moon Jae-inom.Predsednik Pahor je odlikoval predsednika Republike Koreje Moon Jae-ina z redom za izredne zasluge, najvišjim odlikovanjem Republike Slovenije, za neomajno privrženost procesom sprave in mirnega sožitja na Korejskem polotoku in za krepitev prijateljskih vezi med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo. Korejski predsednik je prvi azijski državnik, ki je prejel najvišje odlikovanje Republike Slovenije.Predsednik Moon je slovenskemu predsedniku podelil odlikovanje Velikega reda Mugunhwa za prispevek k dialogu in razumevanju med narodi in državami. To odlikovanje so do sedaj prejeli le trije svetovni voditelji, in sicer španski kralj, avstrijski predsednik in kolumbijski predsednik.Foto: UPRSPredsednika sta ob tej priložnosti opravila bilateralne pogovore, v katerih sta poudarila pomen krepitve dvostranskega sodelovanja in izmenjala stališča o ključnih mednarodnih političnih razmerah.Predsednik Pahor je v pogovorih izpostavil odprtje slovenskega veleposlaništva v Seulu, ki je načrtovano v letošnjem letu, ob tem pa je korejski predsednik dejal, da bodo resno proučili možnosti za odprtje korejskega veleposlaništva v Ljubljani, gotovo pa bo v Ljubljani v kratkem pričelo delovati korejsko gospodarsko predstavništvo.Predsednik Moon je slovenskemu predsedniku čestital za že drugo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije in dejal, da verjame, da se bo v tem času sodelovanje med Republiko Korejo in Evropsko unijo še okrepilo.Predsednik Pahor je spomnil na svoj uradni obisk v Seulu in pogovore, ki sta jih tedaj imela s predsednikom Moonom o pomenu dialoga in sprave. To politiko predsednika Moona iskreno podpira, je dejal. Ob tem je predsednik Moon poudaril, da Republika Koreja potrebuje podporo mednarodne skupnosti za prizadevanja za mirno urejanje razmer. Predsednika sta na koncu spregovorila tudi o aktualnih razmerah v svetu, s poudarkom na odnosih med ZDA in Kitajsko.Predsednik Pahor je predsednika Moonom povabil na uradni obisk v Slovenijo, kar je slednji z veseljem sprejel.Predsednik republike Borut Pahor se je z južnokorejskim predsednikom nazadnje sestal ob njegovem uradnem obisku v Republiki Koreji februarja 2018. Šlo je za prvi uradni obisk slovenskega predsednika v času, ko sta Slovenija in Republika Koreja obeležili 25-letnico diplomatskih odnosov.Foto: UPRS