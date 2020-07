Predsednik republike je na njihovo prošnjo sprejel protestnike

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na njihovo prošnjo sprejel na pogovor protestnike, ki so mu na njegovo javno izrečeno pripravljenost na dialog sporočili prošnjo, da se srečajo.Gre za več posameznikov oz. skupin, ki so ga za sprejem zaprosili ločeno. Nihče od njih se ne predstavlja kot predstavnik protestnikov ali organizator protestov.Udeleženci srečanja so si na pogovoru izmenjali mnenja in se seznanili s stališči, ki so bila tudi glede istih vprašanj mestoma različna. Sestanek je bil po skupni oceni izčrpen in vsebinski.Predsednik Pahor je začel in končal z mislijo o pomenu dialoga: "Kadar se zdi, da je dialog izčrpan, se je treba vrniti k dialogu.”Foto: Anže Malovrh/STA