Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije sprejel Priporočilo št. 7

Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije je sprejel Priporočilo št. 7 in ga posredoval Državnemu zboru in Vladi Republike Slovenije ter javnosti. To je prvo priporočilo, ki ga je Stalni posvetovalni odbor sprejel v novi sestavi.

Predsednik republike Borut Pahor pozdravlja sprejetje priporočila št. 7 Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko tudi v luči dejstva, da se novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden zavzema za vrnitev ZDA k Pariškemu podnebnemu sporazumu, kar daje novo upanje za uresničitev globalnih podnebnih ciljev.

Stalni posvetovalni odbor v Priporočilu št. 7 poziva vlado in državni zbor, da pri sprejemanju zakonodaje za zamejitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ohrani visok nivo skrbi za okolje, k čemur se je v Načrtu okrevanja za Evropo zavezala tudi Evropska komisija.

Odbor je posebej pozval vlado, naj v dialogu s predstavniki različnih, podnebno-odvisnih sektorjev dopolni osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 s konkretnimi načrti.

Odbor je prvikrat nagovoril in pozval tudi vse ljudi, da kot posamezniki in kot skupnost ravnamo odgovorno in okolju prijazno ter v podnebni krizi participativno in aktivno sodelujemo z znanstveniki, raziskovalci in odločevalci.



Priporočilo št. 7 je objavljeno spodaj.