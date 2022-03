Predsednik Pahor s članoma predsedstva BiH Džaferovićem in Dodikom o razmerah v BiH in vplivu vojne v Ukrajini na razmere v regiji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je ob robu foruma v Antaliji sestal s članoma predsedstva Bosne in Hercegovine, Šefikom Džaferovićem in Miloradom Dodikom, ki se udeležujeta foruma.Spregovorili so o aktualnih razmerah v BiH in vplivu vojne v Ukrajini na razmere v regiji. Predsednik republike je povedal, da je ob podpori za hitro članstvo Ukrajine v EU, ki jo je podal s predsedniki nekaterih držav članic, svoje evropske sogovornike opozoril, da mora enako veljati za države v regiji Zahodnega Balkana. Tudi sicer, sploh kot sovoditelj pobude Brdo-Brijuni Process vedno opominja, da EU ne sme pozabiti na evropsko perspektivo regije in zlasti BiH. Izpostavil je, da je širitev EU v sedanjih okoliščinah bolj kot kdaj prej najpomembnejše geopolitično in strateško vprašanje.Foto: Predsedstvo BiH