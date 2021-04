Minister za obrambo in načelnik generalštaba sta predsedniku republike predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske

Videoposnetek novinarske konference po predstavitvi poročila:

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš sta predsedniku Republike Slovenije in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju danes predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2020.Po predstavitvi letnega poročila o pripravljenosti Slovenske vojske so predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, minister za obrambo mag. Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš sodelovali na novinarski konferenci.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA