Predsednik Pahor se je srečal z Milanom Kučanom, Slavkom Preglom, dr. Andrejem Blatnikom in dr. Samom Rugljem, ki so ga seznanili s položajem slovenske knjige

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 11. februarja 2020, srečal z Milanom Kučanom, Slavkom Preglom, dr. Andrejem Blatnikom in dr. Samom Rugljem, ki so ga seznanili s položajem slovenske knjige.Predsednik Pahor je srečanje pripravil na pobudo nekdanjega predsednika Milana Kučana, predsednika Foruma 21, v okviru katerega so pred časom pripravili srečanje o branju in knjigi pri nas - tedaj so oblikovali besedilo, ki povzema napotke za izboljšanje položaja branja, knjige in s tem tudi slovenskega jezika, in so z njim danes seznanili Predsednika Republike.Sogovorniki so predsedniku Pahorju predstavili podatke o branju, položaju avtorjev in založnikov, pa tudi knjigarn in javnih knjižnic, ki kažejo na slabo stanje. Seznam svojih predlogov so strnili v naslednje naloge: sodelovanje pri spreminjanju kulturne krajine, krepitev mreže knjižnic, vrnitev sredstev za Javno agencijo za knjigo na raven iz leta 2010, spoštovanje intelektualne lastnine in avtorskih pravic, analiza Zakona o enotni ceni knjige in skrb za knjigo, ki mora postati vladna kategorija.Predsednika republike so prosili, naj se s svojo avtoriteto vključi v skupne napore, ki naj pokažejo, kaj Slovenija na področju branja, knjige in svojega jezika želi in kaj zmore.Predsednik Pahor bo Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport seznanil s poudarki razgovora in ju prosil za mnenje, pojasnila in predloge. Predsednik Pahor šteje za pomembno današnjo odločitev, da bo pripravil Posvet pri predsedniku republike o oblikovanju zavezništva v podporo knjigi.Foto: UPRSFoto: UPRS