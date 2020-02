Predsednik republike na slovesnosti ob 100. obletnici Gasilskega pihalnega orkestra Loče

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti ob 100. obletnici ustanovitve Gasilskega pihalnega orkestra Loče.V slavnostnem nagovoru je predsednik republike spomnil, da bomo čez nekaj dni praznovali kulturni praznik: “Smo ena redkih držav, ki praznuje kulturo z državnim praznikom. To potrjuje, kako pomembna je kultura za naš narod, kako pomembna je bila v preteklosti in kako pomembna bo v prihodnosti za naš narodni obstoj.” Čeprav ob besedi “kultura” ponavadi najprej pomislimo na pisano besedo, saj nas kot narod najbolj utemeljuje jezik, je predsednik Pahor prepričan, da glasba ne zaostaja za njo. Spomnil je na številne slovesnosti, s katerimi smo nedavno slavili imenitne visoke obletnice, ki dokazujejo, kako pomembna je glasbena kultura za slovensko narodno identiteto. Zaključne besede zahvale je predsednik republike namenil glasbenikom pihalnega orkestra sedanje generacije in prejšnjih generacij, ki “skozi osebno ljubezen do glasbe opravljajo pomembno narodovo poslanstvo”.Ob tej priložnosti je predsednik Pahor gospodu Ivanu Kovačiču, predsedniku Gasilskega pihalnega orkestra Loče, predal Zahvalo predsednika republike ob 100. obletnici delovanja za edinstveno negovanje slovenske lokalne pihalne glasbene umetnosti in povezovanje skupnosti.Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi pa se lahko pohvali še z enim uspehom, ki ga je prejel leta 2017, in sicer z nazivom “nosilec enote nesnovne kulturne dediščine.”Foto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STA