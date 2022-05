Predsednik Pahor ob 70-letnici Študentskega doma Ljubljana: »Tukaj smo preživeli čudovita leta«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil osrednje slovesnosti ob 70-letnici Študentskega doma Ljubljana.»Tukaj smo preživeli čudovita leta,« je v slavnostnem govoru dejal predsednik republike in se spominjal, da je bilo že tedaj, ko je bival v Študentskem domu Ljubljana, med mladimi stanovalci veliko veselja, volje do življenja, ambicij, da nekaj spremenijo in se veliko naučijo. Poudaril je, da mladi z začetkom študija vstopijo v zelo pomembno obdobje odraščanja in zorenja v svobodne, intelektualne osebnosti, zato je zelo pomembno, da imajo pri tem spodbudno okolje. Predsednik Pahor je z občinstvom na slovesnosti delil svoje spomine in izkušnje iz bivanja v študentskem domu, ki ga je doživljal kot priložnost in privilegij. »Tu nismo samo bivali – tukaj smo študirali, si pomagali, se pogovarjali o vsakdanjih stvareh in pomembnih družbenih zadevah,« tako predsednik republike o bivanju v domu št. 9 nasproti Radia Študent, ki je bil že tedaj zelo poslušan medij, priljubljen med študenti.»Študentski domovi so veliko več od zidov in kampusov. So prostor skupnosti mladih, nadobudnih, ustvarjalnih, ambicioznih in radovednih ljudi, ki tukaj najdejo somišljenike, se znajo pogovarjati, izmenjati izkušnje, se navdihovati in so lahko zaradi tega boljši študentje in kasneje boljši ljudje,« je ob koncu dejal predsednik Pahor in posebej izpostavil pomen študentskega doma za študentke in študente iz socialno ogroženih okolij. Dodal je, da je posebej pomembno, da jim zagotovimo varno okolje, kjer se lahko prepustijo študiju in ne glede na socialne razmere v skladu s svojimi talenti študij tudi dokončajo.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike se je ob 70-letnici Študentskega doma Ljubljana posebej zahvalil vsem dosedanjim generacijam zaposlenih, ki so skupaj s študenti opravljali zelo plemenito in nenadomestljivo poslanstvo za mlade in družbo in še danes skrbijo, da mladi lahko varno in mirno bivajo in študirajo.Zbrane na slovesnosti sta nagovorila tudi direktor Študentskega doma Ljubljana Tomaž Pečnik in predstavnik Sveta študentov stanovalcev Patrik Čelik, ki je v nagovoru izpostavil, zakaj je izkušnja življenja v študentskem domu tako pomembna, posebna in povezovalna.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA