Predsednik Pahor po srečanju v Črni gori: “Širitveni proces Evropske unije na Zahodni Balkan potrebuje novo dinamiko”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je sinoči na delovnem obisku v Podgorici sestal s predsednikom Črne gore Milom Đukanovićem. Srečanje je bilo namenjeno pripravam na vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process, ki se bodo ob obeležitvi 10. obletnice pobude sestali 17. maja v Sloveniji.Po srečanju je predsednik Pahor v izjavi za medije dejal, da je pobuda Brdo-Brijuni Process najpomembnejša politična iniciativa na področju Zahodnega Balkana, iz katerega je izšel tudi Berlinski proces. Skorajšnje srečanje voditeljev pobude si želi skrbno pripraviti, tudi v luči prihajajočega predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije: “Ocenjujem, da je prišlo do nekega zastoja pripadnosti širitve Evropske unije, tako na strani EU, kot tudi na strani držav Zahodnega Balkana. Moja naloga je, da skupaj z voditelji pobude Brdo-Brijuni Process najdemo sveže zamisli, kako vzajemno (EU in Zahodni Balkan) poiskati novo strategijo hitrejše širitve EU na vse države Zahodnega Balkana, da ne bi te države, namesto vere v skorajšnje članstvo v EU, razmišljale o nevarnejših alternativah.”Foto: Bor Slana/STAPredsednik Pahor se zaveda, da je to kompleksna naloga, a sta s predsednikom Đukanovićem v pogovoru ocenila, da države članice pobude to kompleksnost same najbolje poznajo. “Nič ni bolj pomembnega kot to, da tudi v času epidemije damo ljudem zaupanje v mirno in varno prihodnost,” je dejal predsednik republike in dodal, da moramo širitvenemu procesu dati novo dinamiko.Predsednik Pahor je izrazil iskreno upanje, da prihajajoče srečanje voditeljev pobude v Sloveniji uspe, da sporočilo upanja dobi širšo podporo za uveljavitev strategije, stabilnosti, sprave in evropske perspektive, da bomo lahko vsi del evropske družine. “To je edino, kar lahko zagotavlja mir, varnost in blaginjo v tem delu Evrope,” je zaključil predsednik republike.Predsednik Pahor se bo danes, v četrtek, 6. maja 2021 ob 13. uri, v Tirani srečal s predsednikom Republike Albanije Ilirjem Meto. Po srečanju bosta predsednika dala izjavi za medije.V dneh do srečanja Brdo-Brijuni Process v Sloveniji se bo predsednik Pahor na ločenih sestankih srečal z vsemi predsedniki držav, vključenih v pobudo. Prihodnji teden se bo v četrtek, 13. maja 2021 v Prištini sestal s predsednico Republike Kosovo Vjoso Osmani, in v petek, 14. maja 2021 v Beogradu s predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Predvidoma v soboto, 15. maja 2021, se bo nato sestal še s predsednikom Republike Hrvaške in sovoditeljem pobude Zoranom Milanovićem.Foto: Bor Slana/STA