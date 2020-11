Predsednik republike je danes na pogovor sprejel prof. dr. Bojano Beović

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 3. novembra 2020, na pogovor sprejel prof. dr. Bojano Beović, vodjo strokovne posvetovalne skupine za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje. Pogovarjala sta se o aktualnih epidemioloških razmerah in njenih ocenah in predvidevanjih glede tega v prihodnje.

Predsednik Borut Pahor je prof. dr. Bojani Beović in vsem njenim sodelavkam in sodelavcem v zdravstvu izrazil hvaležnost in občudovanje za delo, ki ga opravljajo. Ocenil je, da smo v aktualnih razmerah najbolj odvisni od predanosti in profesionalnosti zdravstvenega osebja in da mu lahko najbolj pomagamo s tem, da se vsi dosledno držimo ukrepov in navodil.

Ob tem je predsednik naklonjen temu, da bi pristojni zaposlenim v zdravstvu omogočili ustrezne pogoje za opravljanje njihovega dela in ga tudi primerno nagradili.



Foto: UPRS