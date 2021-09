Predsednik Pahor ob 30-letnici Zveze Slovencev na Madžarskem: “To je praznik za celotno slovensko skupnost, praznik Porabja in skupne čezmejne regije”

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Madžarske János Áder sta se danes v Monoštru skupaj udeležila osrednje slovesnosti ob 30-letnici delovanja Zveze Slovencev na Madžarskem. Predsednik Pahor in predsednik Áder sta na slovesnosti nastopila kot slavnostna govornika.Udeležba slovenskega in madžarskega predsednika na osrednji slovesnosti potrjuje zavezanost obeh držav k negovanju sožitja in prijateljstva med obema narodoma in državama, utrjevanju in spoštovanju vloge manjšin na obeh straneh meje in zavarovanju njune identitete. Slovesnost sodi v okvir prizadevanj predsednika Pahorja, da z vsemi štirimi sosednjimi državami ohranja zgledne, urejene in iskrene prijateljske odnose.Foto: Daniel Novakovič/STAPred osrednjo slovesnostjo sta se predsednik Pahor in predsednik Áder sestala s predstavniki slovenske in madžarske narodne skupnosti ter si ogledala informativne stojnice o Porabju in porabskih Slovencih.Foto: Daniel Novakovič/STASlovesnost je bila skrbno načrtovana z namenom utrjevanja mostu med državama in opozarjanja na pomen dobrega sosedstva in čezmejne povezanosti.Predsednik Pahor je ob tej priložnosti Zvezi Slovencev na Madžarskem vročil Zahvalo za predano delo v korist slovenske skupnosti v Porabju in utrjevanje narodne pripadnosti porabskih Slovencev, za neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske kulture in maternega jezika ter zavzeto delovanje za vsestranski razvoj Slovencev na Madžarskem in sožitje med sosednjima narodoma in državama.Foto: Daniel Novakovič/STA