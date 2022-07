Predsednik Pahor je obiskal gasilce in si ogledal razmere na Krasu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je skupaj s poveljnikom Civilne zaščite Srečkom Šestanom obiskal poveljniško mesto akcije gašenja požara na Krasu. Predsednik republike se je seznanil s trenutnim stanjem, potekom gašenja in se zahvalil za požrtvovalno delo vsem sodelujočim v tej akciji.Po pogovoru in seznanitvi z razmerami na terenu so predsednik Pahor, poveljnik Šestan in vodja intervencije Simon Vendramin podali izjavo za javnost.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA