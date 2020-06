Predsednik Republike Slovenije na prvem obisku lokalnih skupnosti po epidemiji





Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Občino Domžale, kjer je spregovoril s predstavniki organizacij, ki so aktivno sodelovale pri omejevanju širjenja epidemije novega koronavirusa znotraj občine. To je njegov prvi obisk lokalnih skupnosti po epidemiji. Velik del programa je bil namenjen seznanitvi z uspešnim soočanjem Občine Domžale v času epidemije, povezovanjem ljudi, medsebojnim zaupanjem in odlično opravljenim delom vseh pristojnih služb.Predsednik republike se je za obisk Občine Domžale odločil na podlagi kratkega filmaObčine Domžale, ki prikazuje sodelovanje Domžalčank in Domžalčanov v času epidemije. Predsednika Pahorja je sprejel župan Toni Dragar, v nadaljevanju pa je predsednik opravil krajši pogovor s predstavniki občine, civilne zaščite, gasilcev, zdravstvenega doma, Rdečega križa, tabornikov, skavtov ter ustvarjalcev filma. Udeleženci so s predsednikom delili pozitivne in negativne vtise in se spomnili trenutkov, ki so jih spremljali pri njihovem delu v času epidemije.Uvodoma je župan Dragar poudaril, da je Občina Domžale druga razvojno najmanj ogrožena občina v regiji, kjer sistem Civilne zaščite deluje dobro. Povedal je, da je v času epidemije operativno sodelovalo 376 ljudi, od tega največ, 222, iz Zdravstvenega doma Domžale. Ključno zanje je bilo krizno komuniciranje, torej s hitrimi, verodostojnimi in natančnimi informacijami obveščati občanke in občane.Predsednik Pahor je izrazil zadovoljstvo, da je lahko spet v neposrednem stiku z ljudmi. Poudaril je, da so se ljudje dobro prilagodili situaciji in s tem ključno prispevali k uresničevanju državnih ukrepov, sprejetih med epidemijo. Najtežji del pa so zgledno opravile lokalne skupnosti, ki so z ljudmi najbolj povezane. Ponovno se je tudi v tej težki preizkušnji izkazalo, da imamo dobro delujočo lokalno samoupravo, na katero se lahko zanesemo, je dejal, in prav Občina Domžale je odličen primer dobro delujoče lokalne skupnosti. Predsednik republike je prisotne opozoril, da krize ni čisto konec in, da je nujno, da štabi civilne zaščite v zvezi s tem ohranjajo pozornost.V sklopu obiska se je predsednik republike ustavil tudi v Zdravstvenem domu Domžale, kjer si je skupaj s direktorico zdravstvenega doma mag. Renato Rajapakse ogledal vstopno ambulanto za obravnavo pacientov s sumom na okužbo s koronavirusom. Nadalje si je v spremstvu direktorja Centra za zaščito in reševanje Domžale Andreja Jarca in poveljnika Gasilske zveze Domžale Matjaža Merkužiča ogledal dekontaminacijsko točko v Centeru za zaščito in reševanje Domžale. Sledil je prikaz simulacije postopka dekontaminacije zaščitne opreme, ki so ga gasilci izvedli v sodelovanju z Zdravstvenim domom Domžale in je unikum v Sloveniji. V času epidemije so s tem postopkom uspešno dekontaminirali 182 reševalnih vozil.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA