Predsednik Pahor na obisku v Domu Taber: "Vsi smo v mislih in drugače z vami. Slovenija je povezana!"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Dom Taber v Cerkljah na Gorenjskem.Predsenik republike je stanovalcem in stanovalkam doma ter zaposlenim, ki so ga pričakali na balkonih, voščil čudovite velikonočne praznike, voščilo pa namenil tudi domovom za ostarele drugod po domovini. "Zelo je pomembno, da veste, da niste sami," jih je bodril, "vsi smo v mislih in drugače z vami. Slovenija je povezana!" Pozval je, da v tem času damo vsi skupaj od sebe najboljše. "Ko bodo dopuščale razmere, da se bomo lahko tudi objeli, bomo to storili v Predsedniški palači. Ko me boste obiskali, bomo praznovali življenje!" jim je obljubil predsednik Pahor.Foto: Nebojša Tejić/STAPriložnostni nagovor je nadaljeval z oceno, da nas sedanje razmere preizkušajo kot ljudi in kot skupnost. Sočutje, solidarnost, razumevanje, potrpežljivost so na veliki preizkušnji, je ocenil predsednik republike in ob tem poudaril, da čuti, da Slovenija dobro premaguje razmere, v katerih smo se znašli. Izrazil je občudovanje osebju domov za ostarele, negovalcem in zdravstvenemu osebju. “To so ljudje, ki so v tem težkem trenutku pokazali res svoj najboljši obraz," se jim je zahvalil in jim skupaj s stanovalkami in stanovalci srčno zaploskal v znak hvaležnosti.Foto: NebojšaTejić/STATo je bil tretji obisk predsednika republike v Domu Taber. 4. decembra 2015 je prisostvoval svečanosti uradnega odprtja doma, v katerem danes prebiva 152 stanovalcev, 31. januarja 2018 pa se je skupaj z ljubljanskim nadškofom in metropolitom Stanislavom Zoretom udeležil praznovanja 100. rojstnega dne gospe Marijane Lavrič, najstarejše stanovalke Doma Taber, s katero sta se spoznala ob otvoritvi. Gospa Lavrič je s sostanovalci obiskala Predsedniško palačo na dnevu odprtih vrat 25. oktobra 2018.Foto: NebojšaTejić/STAOdkar je bila v Sloveniji pred skoraj mesecem dni razglašena epidemija, je bil to že šesti obisk predsednika republike Boruta Pahorja v domovih za ostarele. Predsednik republike se je za te obiske odločil, ker meni, da v teh dneh predvsem starejši v domovih za ostarele, ločeni od svojih bližnjih in svojcev, potrebujejo upanje in zavedanje, da niso sami in pozabljeni. V teh časih potrebujemo sočutje in solidarnost, saj bomo le tako lahko skupaj, čeprav narazen, epidemijo preživeli kot skupnost, je prepričan. Obiski obenem pomenijo pomemben vir informacij o tem, kako epidemijo doživljajo stanovalci, zaposleni in vodstva domov za ostarele.Foto: Nebojša Tejić/STA