Predsednik Pahor se je udeležil prireditve Slovenska gazela 2022

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na prireditvi Slovenska gazela 2022 vročil nagrado zlata gazela podjetju Pišek - Vitli Krpan iz Šmarij pri Jelšah.V nagovoru pred vročitvijo zlate gazele se je PRS Pahor zahvalil medijski hiši Dnevnik, da že 20 let slovensko skupnost hrani z dobrimi in navdušujočimi zgodbami. “Trdno verjamem, da imamo svetlo in čudovito prihodnost, če bomo le stremeli k temu, da med nami krepimo dobre zgodbe,” je dejal.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA