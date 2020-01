Predsednik republike ob 50. novoletnem srečanju Slovencev Videnske pokrajine in Posočja o skupnem evropskem domu in priložnostih

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Kobaridu, enem najbolj gostoljubnih krajev na svetu, udeležil jubilejnega 50. novoletnega srečanja, ki v prisrčnem vzdušju povezuje Slovence Videnske pokrajine in Posočja.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike se je v slavnostnem govoru uvodoma zahvalil očetom tradicionalnih novoletnih srečanj, ki so pred pol stoletja na skromnejši način, a z veliko vizijo zasnovali srečanja, ter njihovim naslednikom iz treh občin, ki s prizadevnostjo ohranjajo to pogumno idejo. Dejal je, da meje, kot smo jo nekoč poznali na tem območju, danes ni več. "Vsi smo bili navajeni tega sožitja in sobivanja, vendar je bila geopolitika taka, da je bilo to sožitje do neke mere omejeno z mejo," se je tedanjega časa spomnil predsednik Pahor in spomnil tudi na tiste meje, ki še danes obstajajo v glavah. Ob tem je dejal, da je danes naš skupen evropski dom velika priložnost, da v zedinjeni Evropi vsak živi svojo lastno nacionalno identiteto, ob tem pa vsi skupaj gojimo tudi svojo evropsko identiteto. "Za vse, ki verjamemo v evropsko prihodnost in v to, da lahko znotraj nje in samo znotraj nje vsak od nas goji tudi nacionalno identiteto in vse druge identitete, je pred nami ogromno priložnosti in možnosti, ki jih v naslednjih letih ne smemo zamuditi, če nočemo, da bi se zgodovinske silnice obrnile nazaj. To je naša odgovornost," je pozval predsednik Pahor, ki srčno verjame, da je to odgovornost sedanje generacije našim prihodnjim rodovom, česar se kot predsednik republike zaveda in si bo za to še naprej prizadeval.Foto: Daniel Novakovič/STAV sklepnem delu slavnostnega govora je predsednik republike Občinam Bovec, Kobarid in Tolmin vročil posebno Zahvalo za 50 let skrbnega povezovanja s Slovenci Videnske pokrajine. Zahvale so v imenu občin prejeli župani Valter Mlekuž, Marko Matajurc in Uroš Brežan.Kobariški župan Marko Matajurc je o jubileju dejal, da je predvsem priložnost, da si Slovenci tega območja obljubijo, da se bodo še naprej trudili ohranjati slovenski narod in kulturo v tem prostoru. V imenu zamejskih Slovencev je spregovoril David Klodič, ravnatelj Osnovne šole Špeter. Poudaril je pomembnost tradicionalnih srečanj za zamejske Slovence in ohranjanje maternega jezika.Pred prireditvijo se je predsednik republike Borut Pahor v prostorih Občine Kobarid na njihovo pobudo srečal z župani obmejnega območja Videnske pokrajine in Posočja, udeležili pa so se ga tudi predstavniki zamejskih slovenskih organizacij in drugi. V pogovoru so predsedniku republike predstavili življenje v obmejnem prostoru ter izzive in trende, s katerimi se srečujejo in jih zaznamujejo. Predsednik se jim je zahvalil za povabilo in dejal, da so spremembe v veliki meri odvisne od naše volje. "Ko se zdi, da ne moremo ničesar storiti, se moramo spomniti, da imamo otroke in vnuke," je poudaril.Foto: Daniel Novakovič/STA