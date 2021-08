Predsednik republike na otvoritvi Simbioza Mobiln@ - Potujoča mobilna učilnica

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes pred Domom starejših občanov Vič-Rudnik (enota Bokalce) udeležil otvoritve Simbioza Mobiln@ - potujoča mobilna učilnica na kolesih. Predsednik republike je imel na otvoritvi nagovor.Simbioza Mobiln@bo preko najsodobnejših digitalnih izobraževalnih pobud in iniciativ približala uporabo orodij informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) starejših odraslim, ki so iskalci zaposlitve in zaposlenim, ki nimajo dostopa do možnosti učenja in razvoja ter starejših občanom, ki se želijo naučiti uporabe računalnika in pametnih telefonov.Simbioza je s strani Googlove filantropske organizacije, Google.org, prejela podporo za projekt "Sspletom naproti letom", kar je prva takšna naložba Googla v Sloveniji. Zbrane je zato nagovorila tudi gospa Metka Svetlin, Google Adriatic, prisoten pa je bil tudi Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo.Sodelovanje med uradom predsednika in projektom Simbioza se je pričelo leta 2013, ko je predsednik Pahor otvoril medgeneracijski center, plod sodelovanja Zavoda Ypsilon in Simbiozo, leto kasneje pa je na Fakulteti za šport v Ljubljani uradno otvoril akcijo "Simbioza giba".Foto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STA