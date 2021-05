Predsednik Pahor v Beogradu izrazil upanje, da bi deklaracija voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process navdahnila Evropsko unijo k njeni pospešeni širitvi

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes sestal s predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Srečanje je bilo namenjeno pripravam na vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process, ki se bodo ob obeležitvi 10. obletnice pobude sestali 17. maja v Sloveniji.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike je medijem pojasnil, da je z današnjim odkritim, iskrenim in prijateljskim pogovorom s predsednikom Vučićem sklenil ločena srečanja z vsemi voditelji pobude Brdo-Brijuni Process.Predsednik Pahor in predsednik Vučić sta se posvetovala o elementih deklaracije, ki bi jo voditelji sprejeli na ponedeljkovem vrhu in jih je predstavil predsednik republike Pahor: (1) širitev EU na Zahodni Balkan je geopolitično vprašanje, (2) širitev mora potekati hitreje, (3) EU mora imeti pred očmi celoten prostor Zahodnega Balkana.“Imenitno bi bilo, če bodo države Zahodnega Balkana bolj ali manj istočasno stopile v EU”, je dejal predsednik Pahor in dodal, da samo tak pristop omogoča mir in stabilnost, kar je v interesu vseh, ne glede na razlike.Predsednik Pahor je izrazil iskreno upanje, da bo vrh pobude Brdo-Brijuni Process v ponedeljek sprejel deklaracijo, ki bo EU navdahnila k njeni pospešeni širitvi. Takšno sporočilo, tako predsednik Pahor, bi želel po vrhu pobude v ponedeljek poslati v Bruselj.V nedeljo, 16. maja 2021, ob 18. uri se bo predsednik republike na Bledu sestal še s predsednikom Republike Hrvaške in sovoditeljem pobude Zoranom Milanovićem. Predsednika bosta podala priložnosti izjavi za javnost.V dneh do srečanja Brdo-Brijuni Process v Sloveniji se je predsednik Pahor včeraj sestal s predsednico Republike Kosovo Vjoso Osmani. Prejšnji teden se je srečal s predsednikom Črne gore Milom Đukanovićem in predsednikom Republike Albanije Ilirjem Meto. Predsednik Pahor se je doslej že sestal s predsednikom Republike Severne Makedonije Stevom Pendarovskim (konec septembra lani), marca letos pa z vsemi tremi člani predsedstva Bosne in Hercegovine Miloradom Dodikom (predsedujočim), Šefikom Džaferovićem in Željkom Komšićem.Foto: Nebojša Tejić/STA