Predsednik Pahor v Zagrebu nagovoril gospodarstvenike na poslovnem dogodku z naslovom »Business Meets Politics«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo predsednika Republike Hrvaške Zorana Milanovića še danes mudi na državniškem obisku v Republiki Hrvaški. To je njegov drugi uradni obisk na Hrvaškem in zadnji uradni obisk v tujini.Na drugi dan obiska sta se predsednika Pahor in Milanović udeležila poslovnega dogodka z naslovom »Business Meets Politics« – Srečanje s predsednikoma - Energetika danes in jutri v organizaciji Poslovnega kluba slovensko-hrvaških gospodarstvenikov, Veleposlaništva Slovenije v Zagrebu in Urada predsednika Republike Hrvaške.Slovenski predsednik je popoldne v trajni spomin zagrebškemu živalskemu vrtu podaril dvopanjski čebelnjak. Na krajši slovesnosti, ob predaji tega darila Republike Slovenije mestu Zagreb so bili navzoči tudi predstavniki slovenske manjšine na Hrvaškem.Foto: Daniel Novakovič/STA