Predsednik Pahor na poslovilnem srečanju z italijanskim predsednikom Mattarello

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na povabilo italijanskega predsednika Sergia Mattarelle obiskal Rim. S predsednikom Mattarello, s katerim sta v času dveh mandatov vzdrževala reden dialog in ustvarila dediščino dobrega sosedstva, sta se srečala na delovnem kosilu. Gre za zadnje srečanje predsednikov pred zaključkom mandata predsednika Pahorja. Predsednik Pahor se je italijanskemu predsedniku zahvalil za odlično sodelovanje in iskreno prizadevanje za krepitev prijateljskih odnosov med sosednjima narodoma in državama. Posebej je izpostavil skupne aktivnosti, ki so bile usmerjene v preseganje nekaterih bremen naše skupne preteklosti.13. julij 2020 bo ostal v zgodovini kot pomemben mejnik v slovensko-italijanskih odnosih. Predsednika Pahor in Mattarella sta prisostvovala podpisu Memoranduma o vrnitvi Narodnega doma slovenski skupnosti v Italiji. Sto let po tem, ko so ga požgali italijanski fašisti, je Narodni dom po večletnih prizadevanjih prešel v last slovenske manjšine.Skupni poklon na bazoviški fojbi in pri spomeniku slovenskim žrtvam fašizma (obsojencem 1. tržaškega procesa) je potrdil, da proces sprave lahko temelji samo na pieteti do vseh žrtev. Predsednik Pahor bo spomnil tudi na udeležbo predsednikov na odkritju spomenika padlim v prvi svetovni vojni na Doberdobu oktobra 2016. Prostor ob slovensko-italijanski meji ima s svojo večjezičnostjo in večkulturnostjo velik potencial, ki je naravno "evropski" in se uresničuje tudi skozi projekt Evropske prestolnice kulture 2025 dveh Goric. Obisk predsednikov v Novi Gorici in Gorici oktobra 2021 in odločitev o njunem sopokroviteljstvu EPK 2025 je pomembna spodbuda temu projektu.Predsednik Pahor se je sicer z italijanskima predsednikoma Georgiom Napolitanom in Sergiom Mattarello v Sloveniji, v Italiji ali v tujini na dvostranskih srečanjih srečal kar devetnajstkrat (19). Predsednik Pahor je na povabilo italijanskih predsednikov Napolitana in Mattarelle Italijansko republiko obiskal osemkrat (8). Italijanska predsednika pa sta se na povabilo predsednika Pahorja v Sloveniji mudila šestkrat (6).Foto: Daniel Novakovič/STA