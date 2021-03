Predsednik Pahor na srečanju z veleposlaniki držav članic EU: “Vsaka skupnost, zlasti pa Evropska unija, mora imeti sanje o svoji prihodnosti - tudi, če se zdaj zdijo nedosegljive.”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v okviru portugalskega predsedovanja Svetu EU udeležil rednega srečanja z veleposlaniki držav članic Evropske unije. Srečanje je potekalo natanko na dan, ko obeležujemo obletnico referendumov za vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo in Zvezo NATO (23.3.2003).Predsednik Pahor je ob tem poudaril, da je bila evropska perspektiva vodilo prizadevanj za demokratizacijo in neodvisnost države Slovenije in je vtkana v njene začetke. Danes si želimo Evropsko unijo, ki bo bolj enotna in učinkovita ter bližja ljudem, je dodal.Po predsednikovem mnenju moramo trenutno zdravstveno krizo izkoristiti za zasuk v drugačen, bolj trajnosten razvoj ter pri tem upoštevati podnebne spremembe in potrebo po novih tehnologijah in zelenem gospodarstvu. Izrazil je pričakovanje, da bomo znali v razpravo o evropski prihodnosti in v Unijo samo vnesti več pozitivne energije in optimizma. Evropska unija je pomembna, saj smo skupaj močnejši in smo to tudi že dokazali, je dejal predsednik Pahor. Vemo, katere so skupne vrednote EU in kako pomembne so, zato ne smemo poglabljati razlik, pač pa več napora usmeriti v njihovo preseganje.Predsednik Pahor je v pogovoru z veleposlaniki predstavil svoje poglede na širitveni proces. Zdi se, je ocenil, da Unija bodisi nima politične volje, znanja ali pa obojega, da bi resno obravnavala Zahodni Balkan. Predstavil je svojo namero, da v kratkem v Sloveniji priredi vrh pobude Brdo – Brijuni Process, ter povedal, da je zanimanje za udeležbo izrazil tudi francoski predsednik Macron, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale.Predsednik Pahor je pogovor z veleposlaniki držav članic EU sklenil z mislijo: “Vsaka skupnost, zlasti pa Evropska unija, mora imeti sanje o svoji prihodnosti - tudi, če se zdaj zdijo nedosegljive.”Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA