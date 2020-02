Predsednik Pahor se je na povabilo Mladih za podnebno pravičnost udeležil okrogle mize o razogljičenju Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes na povabilo gibanja Mladi za podnebno pravičnost udeležil okrogle mize, na kateri so s strokovnjaki razpravljali o razogljičenju Slovenije in osnutku Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).V izjavi za predstavnike medijev je ob dogodku predsednik republike poudaril, da kljub številnim obveznostim ni želel manjkati, ker se mu zdi pomembno, da o podnebni politiki razmišlja čim širša družba, saj bo na koncu potreben konsenz, v Sloveniji pa smo pri teh vprašanjih šele na začetku. Pozval je h kompleksnemu razmišljanju o paradigmatskih spremembah, ki bodo potrebne, in o praktičnem ravnanju. Zaradi kompleksnosti vprašanj in na podlagi priporočil in izkušenj iz tujine predsednik Pahor meni, da bi podnebno politiko morali koordinirati z najvišje vladne ravni, torej z mesta predsednika vlade. "Slovenija je narejena za trajnostni razvoj. Nismo država, ki bi v trajnostnem razvoju videla grožnjo zdajšnji blaginji, nasprotno. Slovenija, takšna kot je, z vodo, z lesom je narejena za trajnostni razvoj" je še poudaril predsednik republike, in dodal, da v trajnostnem razvoju lahko vidimo lepšo in boljšo priložnost za življenje in bivanje. Kot je dejal, moramo o reševanju problemov razmišljati tako, da pred ukinitvijo rabe nekega energetskega vira najdemo drugega, ki je bolj trajnostno usmerjen.Foto: Nik Jevšnik/STAFoto: Nik Jevšnik/STA