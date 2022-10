Predsednik Pahor na Muti ob odprtju nove večnamenske dvorane: »Slovenska skupnost, narodna in državljanska, ima veliko prihodnost«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je nocoj udeležil odprtja nove večnamenske dvorane Kienhofen na Muti.Foto: Bor Slana/STA»Rad bi se vam zahvalil, da ste me ob tej čudoviti priložnosti povabili medse. Zunaj so naju z županom pričakali prijazni ljudje, nova dvorana je polna in zdi se, da se za Koroško in njene ljudi odpira novo, lepo poglavje,« je v slavnostnem nagovoru ob odprtju dvorane dejal predsednik republike, ki je z današnjim obiskom na Muti obiskal že 182. slovensko občino. V nagovoru je izrazil veselje, da se občine povsod po Sloveniji, tako v urbanih središčih kot predvsem na podeželju, tako lepo razvijajo, ljudje pa živijo kakovostno življenje. »V desetih letih sem videl mnogo pridobitev, ta dvorana pa je posebna. V graščini, stari pol tisočletja, ste uredili nov kulturni hram in upam, da bo sijajno služil svojemu namenu,« je občankam in občanom zaželel predsednik Pahor in poudaril pomembno delo lokalne skupnosti in društev, ki skupaj z ljudmi gradijo skupnost. Sklepni del slavnostnega nagovora je predsednik republike posvetil pomenu trdne in povezane narodne in državljanske skupnosti, da se bo lahko soočala z vprašanji sedanjosti in prihodnosti. »Slovenska skupnost, narodna in državljanska, ima veliko prihodnost,« je slavnostni nagovor sklenil predsednik Pahor in pozval, naj pazimo drug na drugega in se potrudimo najti tisto, kar nas povezuje, da bomo živeli v prostoru strpnosti in sožitja.Foto: Bor Slana/STANova, moderna in lepa dvorana je urejena v prenovljenem dvorcu Kienhofen, kjer imajo svoje prostore tudi občinska uprava, knjižnica, društva in muzej z gasilsko, livarsko in kovaško zbirko. Župan Mirko Vošner se je v nagovoru skupaj z občankami in občani razveselil nove dvorane, ki bo, tako župan, nov kulturni hram občine.Umetniški program so za to priložnost pripravili učenke in učenci OŠ Muta, baritonist Matjaž Robavs s citrarjem Tomažem Plahutnikom ter komorni trio v sestavi dr. Karolina Šantl Zupan (flavta), Janez Podlesek (violina) in Mateja Hladnik (klavir).Foto: Bor Slana/STA