Predsednik Pahor ob svetovnem dnevu voda o sprejemanju novele Zakona o vodah

12. marca letos se je Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije v Priporočilu št. 11 odzval na sprejemanje novele Zakona o vodah.Vlado Republike Slovenije in Državni zbor je pozval, »da pri sprejemanju Novele zakona o vodah na prvo mesto postavita pravico do pitne vode kot jo opredeljuje 70.a člen Ustave Republike Slovenije ter v največji možni meri zaščitita vodovarstvena območja in s tem vire pitne vode pred onesnaženjem z nevarnimi snovmi oz. s spremembo zakona ne povečujeta tveganja za takšno onesnaženje.«V Priporočilu št. 11 je poudarjeno, da gre za tako pomembno vprašanje, ki zadeva ustavno kategorijo, da se ga ne sme urejati po hitrem postopku oz. skrajšanem zakonodajnem postopku.Govor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na srečanju na visoki ravni o izvajanju ciljev Agende 2030, povezanih z vodo: [