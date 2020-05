Predsednik republike Borut Pahor se je danes po telefonu pogovarjal s predsednikom Bolgarije Radevom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po telefonu pogovarjal s predsednikom Bolgarije, Rumenom Radevom. Predsednik Radev je poklical, da bi se predsedniku Pahorju iskreno zahvalil za njegovo video sporočilo solidarnosti v času spopadanja z epidemijo koronavirusne bolezni. Sporočilo je bilo izredno toplo sprejeto v bolgarskih medijih in javnosti, ki še posebej ceni, da je bilo podano v bolgarskem jeziku.Predsednika sta izrazila zadovoljstvo, da razmere v Sloveniji in Bolgariji ter drugih državah dopuščajo postopno in previdno vračanje v normalno življenje, pri čemer bo velik izziv spopadanje z ekonomsko in socialno krizo, ki sledi zdravstveni. V teh prizadevanjih bo zelo pomembna tudi enotnost in učinkovitost Evropske unije. Strinjala sta se, da zdaj potrebujemo Evropsko unijo bolj kot kdaj koli in da si velja prizadevati za iskanje rešitev na evropski ravni.Foto: Tamino Petelinšek/STA