Predsednik KPK je skupaj s članoma senata predsedniku republike predstavil redno Letno poročilo o delu KPK za leto 2019

Predsednik KPK je ob tem izrazil zadovoljstvo, da se je vzpostavljen nov način vodenja postopkov pred komisijo lansko leto z odločitvama Vrhovnega in Upravnega sodišča potrdil kot pravilen in zakonit. S tem je postavljen pomemben temelj za nadaljnje uspešno delo komisije. Število zaključnih dokumentov z ugotovljenimi kršitvami integritete je bilo precej večje kot v prejšnjih letih, prav tako je po dveh letih upadanja števila prejetih prijav v letu 2019 to ponovno naraslo. Med področji, na katerih bo potrebna večja aktivnost KPK v bodoče, pa je predsednik KPK posebej izpostavil ugotavljanje nasprotja interesov in sistem javnega naročanja.Predsednik republike je podprl prizadevanja vodstva KPK, da usmerja svoje delo predvsem na področje krepitve preventivne dejavnosti komisije in ustvarjanja kulture integritetnega in etičnega delovanja. Strinjali so se, da bi k temu lahko pripomogla tudi nujna prenova Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, sprejeta leta 2004. Predsednik republike je posebej poudaril pomembnost neodvisnosti in samostojnosti KPK, saj je to edino zagotovilo za njeno uspešno in učinkovito delo.Foto: Nebojša Tejić/STA