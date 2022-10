Predsednik Pahor na 2BS Forumu v Budvi: »Obstaja 100 razlogov, da z nekom ne sodelujete, toda če je en sam, da lahko, pojdite po tej poti.«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil politično-varnostne konference To Be Secure Forum (2BS Forum) v Budvi v Črni gori. Pred forumom se je predsednik Pahor sestal s predsednikom Črne gore Milom Đukanovićem.Predsednik Pahor je s predsednikom Đukanovićem nastopil v osrednjem panelu drugega dne politično varnostne konference To Be Secure. Osrednja tema pogovora so bile aktualne razmere na Zahodnem Balkanu.Foto: UPRSSlovenski predsednik je v razpravi opozoril, da sta mir in varnost na Zahodnem Balkanu krhka in da je potrebno dovolj zgodaj opaziti in nasloviti določene zaskrbljujoče procese v regiji. Poudaril je pomen hitrejšega širitvenega procesa Evropske unije, saj je Zahodni Balkan za Evropsko unijo prvovrstno geopolitično vprašanje.Ob tem je predsednik dejal, da bi morala biti Evropska komisija biti bolj fleksibilna v pogajanjih z državami regije Zahodnega Balkana pri potrebnih reformah za vstop v Evropsko unijo. Ob tem je spomnil, da se zavzema tudi za podelitev statusa kandidatke za članstvo v Evropski unije Bosni in Hercegovini, četudi ta ne izpolnjuje vseh pogojev. To bi po njegovem mnenju dalo regiji pozitivni signal.V razpravi je predsednik pojasnil, zakaj podpira idejo Odprti Balkan, in dodal, da se zaveda, da je tu v manjšini, saj večina drugih voditeljev kritizira to zamisel, češ, da je to samo srbska inačica formule Berlinskega procesa o poglobitvi sodelovanja. S tem se slovenski predsednik sicer strinja, a meni, da je dragoceno, da so jo voditelji Srbije, Severne Makedonije in Albanije vzeli za svojo in v tem okviru sodelujejo. Predsednik Pahor je ocenil, da je to ena redkih konstruktivnih zamisli o sodelovanju držav Zahodnega Balkana, ki je vsaj deloma naletela na iskreno podporo. V kolikor pa se Berlinski proces regenerira, pa take potrebe po njegovi različici ne bo več.Foto: UPRSNa vprašanje oz. očitek iz publike o prijateljevanju s srbskim predsednikom Vučičem je predsednik Pahor odgovoril: »Obstaja 100 razlogov, da z nekom ne sodelujete, toda če je en sam, da lahko, pojdite po tej poti.« Dodal je, da meni, da so vsi voditelji zavezani k miru in se morajo truditi, da bi se zmanjšale določene napetosti tudi v vsakokratnih izjavah in da se je potrebno vrniti k retoriki miru in h konstruktivnosti2BS Forum velja za eno vodilnih politično varnostnih konferenc z udeležbo politikov na visoki ravni v jugovzhodni Evropi. Letošnja edicija bo potekala med 6. in 8. oktobrom 2002. Razpravljavci bodo obravnavali vprašanja v zvezi s prihodnostjo Zahodnega Balkana v luči aktualnih geopolitičnih razmer. Spregovorili bodo o novih varnostnih izzivih in novih mejah v okviru #NATO2030 ter o digitalizaciji v povezavi z lažnimi novicami.