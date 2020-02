Predsednik Pahor poslal sožalno pismo nemškemu predsedniku Steinmeierju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob tragičnem terorističnem napadu v mestu Hanauu poslal sožalno pismo nemškemu predsedniku Franku Walterju Steinmeierju. Predsednik Pahor je v imenu državljanov Republike Slovenije in v svojem imenu izrazil globoko sožalje in sočutje vsem družinam in svojcem preminulih.



Predsednik Pahor obsoja vsakršno nasilje, ker ogroža strpnost in sožitje, brez katerih si ni mogoče misliti varne prihodnosti za vse.