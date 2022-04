Predsednik Pahor v Kamniku z malčki iz vrtca Antona Medveda o odgovornem ravnanju s hrano

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan obiskal Vrtec Antona Medveda v Kamniku. Ob slovenskem dnevu zavržene hrane, ki ga s sloganom »Nisem za stran, vzemi me v bran« in pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike zaznamujemo drugič, se je z malčki pogovarjal o tem, kako se odgovorno obnašati do hrane in kako jo čim manj zavreči.Otroci so predsedniku republike pokazali razstavo in mu pripravili prisrčen sprejem s pesmijo, plesom in igro, v katerem so pokazali, kako se učijo spoštljivo in odgovorno ravnati s hrano ter našim okoljem.Foto: Nebojša Tejić/STA»Vaši nasmehi vedno vrnejo voljo do življenja,« se je predsednik republike zahvalil malčkom za prijazen in gostoljuben sprejem. »Naučili smo se, da moramo zelo pazljivo ravnati s hrano in je ne smemo metati stran,« je dejal in poudaril, da moramo biti do hrane spoštljivi in ljubeznivi. »Vse to ste zelo lepo prikazali in tega ne bom nikoli pozabil,« je otrokom rekel predsednik Pahor in se posebej zahvalil ravnateljici, vzgojiteljem in vsem, ki sodelujejo v tem vseslovenskem projektu in prizadevno vzgajajo otroke v odgovorne osebnosti. »Ta vrtec ni kar tako in zato tudi ne meče hrane stran, tjavendan,« je ob koncu dejal predsednik republike in malčke povabil na obisk v Predsedniško palačo.Foto: Nebojša Tejić/STAV izjavi za predstavnike medijev po obisku je predsednik Pahor poudaril, da slovenski dan brez zavržene hrane pomembno prispeva h krepitvi zavesti o odgovornem ravnanju s hrano in odpadki tako med otroci kakor tudi med odraslimi.Slovenski dan brez zavržene hrane zaznamujemo 24. aprila na pobudo programa Ekošola in Lidla Slovenija ob podpori Ekologov brez meja, Zveze prijateljev mladine Slovenije, podjetja TAM-TAM in projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki poteka v okviru Ministrstva za okolje in prostor.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA