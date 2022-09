Predsednik Pahor ob 30-letnici oskrbe na domu v Mariboru in 20-letnici Centra za oskrbo na domu Maribor izrazil hvaležnost vsem, ki starostnikom pomagajo živeti kvalitetno življenje v zavetju doma

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti ob 20-letnici delovanja Centra za pomoč na domu Maribor in 30-letnici pomoči na domu v Mariboru, ki je potekala pod njegovim častnim pokroviteljstvom.Predsednik Pahor je bil na prireditvi slavnostni govornik. »Svoje delo razumete kot poslanstvo, ki ga ne bi bilo mogoče opravljati kvalitetno, če vrlin, kot sta solidarnost in sočutje, ne bi živeli vsak dan. To je stvar daru in osebnih veščin,« je o poklicu, ki terja osebno predanost, dejal predsednik Pahor in se v imenu države in vseh ljudi zahvalil vsem sijajnim in požrtvovalnim posameznicam in posameznikom, ki v Mariboru in drugod po Sloveniji našim starostnikom pomagajo, da živijo kvalitetno življenje v zavetju svojega doma. »Naša hvaležnost je neskončna,« je dejal in ob tem posebej izpostavil njihovo delo v času covida-19, ko so skrbeli, da starejši niso bili sami. Zaželel jim je, da bi z enako vestnostjo in vnemo delali tudi naprej.Ob tej priložnosti je predsednik Pahor Centru za pomoč na domu Maribor vročil posebno priznanje, Zahvalo predsednika Republike Slovenije, za vestno izvajanje zagotavljanja oskrbe na domu in spodbujanje raznovrstnih dejavnosti, ki žlahtnijo vsakdan srebrne generacije. Zahvalo je sprejela direktorica centra mag. Barbara Žgajner.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA