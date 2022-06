Predsednik Pahor na občinskem prazniku v Dornavi: »Občine se čudovito razvijajo«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan udeležil občinske slovesnosti Občine Dornava, na kateri je nastopil kot slavnostni govornik.Predsednik republike je občankam in občanom čestital ob njihovem prazniku in se jim zahvalil, da so ga povabili na praznovanje. V slavnostnem govoru je poudaril pomen življenja v skupnosti in skupnih prizadevanj ljudi, da bi živeli kvalitetno in v lepem okolju. »Ustanovitev naše države je dala zagon tudi lokalni ravni,« je dejal predsednik Pahor in posebne besede hvaležnosti namenil vsem, ki so življenje v lokalni skupnosti od nekdaj razumeli kot priložnost za ljudi, za skupnost in njen razvoj. »Občine se čudovito razvijajo, naj bodo velike ali majhne,« tako predsednik Pahor z iskrenim veseljem in hvaležnostjo, da ljudje lepo skrbijo za kraje, v katerih živijo. V sklepnem delu nagovora je predsednik republike izpostavil pomen skupnih prizadevanj za lepo prihodnost otrok, ki so pred njegovim slavnostnim govorom prisrčno zapeli. »Ne vemo, kakšna bo prihodnost. Zaradi teh otrok si želimo, da bi bila varna in da bi lahko razvijali vse svoje talente,« je dejal predsednik Pahor in opozoril na pomen strpnosti, medsebojnega spoštovanja in kulture dialoga za sobivanje v skupnosti.Foto: Daniel Novakovič/STAZbrane na slovesnosti je nagovoril tudi župan Občine Dornava Janko Merc. Dejal je, da je občinski praznik spomin preteklosti, navdih sedanjosti in pogled v prihodnost, po kateri naj stopamo v solidarnosti, razumevanju in človečnosti.Na slovesnosti so podelili občinska priznanja in plakete posameznikom in ustanovam, ki so s svojim delovanjem obogatili skupnost, kulturni program pa so pripravili Dornavčanke in Dornavčani vseh generacij.Foto: Daniel Novakovič/STA