Predsednik Pahor in predsednica Čaputová pozdravila finančni dogovor voditeljev EU

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se danes na povabilo predsednice Slovaške republike Zuzane Čaputove mudi na svojem prvem uradnem obisku na Slovaškem. Gre za prvi uradni obisk gostiteljice predsednice Čaputove, odkar je nastopila mandat. Po začetku epidemije Covid-19 pa je to hkrati tudi prvi uradni obisk predsednika Pahorja z močno gospodarsko delegacijo, spremljata ga tudi podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec.Po sprejemu z vojaškimi častmi sta se slovenski predsednik Borut Pahor in slovaška predsednica Zuzana Čaputová zadržala v daljšem prijateljskem pogovoru na štiri oči, temu so sledili plenarni pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Slovaške pod vodstvom obeh predsednikov.Foto: STA/Daniel NovakovičOsrednja tema pogovorov predsednika Pahorja s predsednico Čaputovo so bile razmere v Evropski uniji po pandemiji Covid-19, soočanje z njenimi posledicami, predsednika pa sta izmenjala tudi primere dobrih praks za gospodarsko okrevanje po zdravstveni krizi Covid-19.Predsednica Čaputová je predsednika Pahorja seznanila z ambicioznimi načrti na področju varovanja okolja. Slovaška se je zavezala k ogljični nevtralnosti do leta 2050, prizadevajo pa si za zmanjšanje emisij do leta 2030 za 45%. Poudarila je, da pozna primere dobrih praks in uspehov Slovenije na teh področjih in da si želi, da bi državi sodelovali in se med seboj navdihovali.Predsednika sta v pogovorih izrazila podporo državam Zahodnega Balkana pri njihovem vključevanju v Evropsko unijo.Na novinarski konferenci je predsednik Pahor dejal, da sta Slovenija in Slovaška prijateljski državi in imata priložnosti za sodelovanje na številnih področjih: “Te odnose želim še okrepiti.” Poudaril je, da je po epidemiji covid-19 prvikrat na uradnem obisku z močno gospodarsko delegacijo, kar kaže željo obeh držav po nadaljevanju gospodarskega sodelovanja, in da obe želita, da bi se to okrepilo zlasti na področjih zelenih tehnologij in inovacij.Predsednik Pahor je za medije komentiral tudi pravkar sprejet finančni dogovor Evropske unije: “Pozdravljam dogovor voditeljev Evropske unije; štejem ga za zgodovinskega, ker je v pravem času pravi odgovor na izzive, ki se pojavljajo v Evropi po prvem valu epidemije covid-19. Dogovor je dober za Evropo, dober za Slovenijo. To je spodbudno za naše prepričanje, da skupaj zmoremo več in bolje. Dokazuje, da je 27 držav Evropske unije sposobno doseči enotnost pri tako pomembnih vprašanjih kot je vprašanje strukture okrevanja držav po epidemiji covid-19.” Predsednik Pahor je ob tem čestital slovenskim pogajalcem, da jim je uspelo pridobiti sredstva za zahodno razvojno regijo. To je notranjepolitično in finančno dobrodošlo za razvoj Slovenije.V nadaljevanju je predsednik Pahor izpostavil, da ju s predsednico Čaputovo druži zelo soroden oseben političen značaj, delita pa tudi vero v skupno evropsko prihodnost: “Tako Slovenija kot Slovaška potrebujeta prijatelje, to je spodbudno za sodelovanje obeh držav v prihodnje.”Foto: STA/Daniel Novakovič