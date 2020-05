V Predsedniški palači potekala slovesnost v počastitev 30. obletnice izvolitve osamosvojitvene vlade Republike Slovenije

V priponki je tudi besedilo slavnostnega govora predsednika osamosvojitvene vlade Alojza Peterleta. Velja govorjena beseda!

Danes dopoldan je Veliki dvorani Predsedniške palače na razmeram primeren način potekala slovesnost ob 30. obletnici izvolitve osamosvojitvene vlade Republike Slovenije. Slovesnost je bila sedma v vrsti dosedanjih počastitev 30. obletnice dogodkov, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije.Slavnostna govornika sta bila Alojz Peterle, predsednik prve demokratično izvoljene vlade, in Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. “Takrat smo morali državo ustvariti, da nam danes pomeni temeljno orodje za soočanje z izzivi današnjega časa. Tedanja vlada je bila osredotočena na osamosvojitev. Prav zaradi te osredotočenosti je uspela pridobiti opozicijo, ki se je takrat vzdržala določenih dejanj, ki bi lahko ogrozile ta projekt," je v slavnostnem govoru poudaril predsednik republike.Na slovesnosti sta nastopila tudi akademski kitarist Matic Smolnikar in pevka Klara Koprivec.Slovesnost in obeležitev obletnice sodita v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije.Doslej je predsednik republike priredil šest (6) slovesnosti v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico:- ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic (slavnostni govornik: mag. Igor Omerza, tedanji član kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic),- Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda (slavnostni govornik: dr. Dimitrij Rupel, soavtor Majniške deklaracije 1989),- posaditve Lipe sprave na ljubljanskih Žalah (slavnostni govornik: Franci Feltrin, član glavnega odbora društva Združeni ob Lipi sprave, nekdanji podpredsednik kluba Demos in predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa),- razglasitve amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije (slavnostna govornika: Miran Potrč, predsednik tedanje skupščine, in Tone Jerovšek, predsednik zakonodajno-pravne komisije tedanje skupščine),- Demosa - koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije (slavnostna govornika: dr. Hubert Požarnik in veleposlanik mag. Matjaž Šinkovec, člana tedanjega predsedstva Demosa),- odhoda slovenske delegacije s 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije (slavnostna govornika: dr. Ciril Ribičič, vodja slovenske delegacije in takratni predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, in mag. Franci Pivec, član slovenske delegacije).Slovesnosti ob 30. obletnici prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev v začetku aprila ni bilo mogoče pripraviti, zato je predsednik republike tedaj nagovoril državljanke in državljane s posebno poslanico.Foto: Nebojša Tejić/STA