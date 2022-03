Predsednik Pahor priredil sprejem ob 30-letnici domene .si na spletu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači priredil sprejem ob 30-letnici domene .si na spletu.Domena .si je mednarodno prepoznana vrhnja domena, ki predstavlja Slovenijo. V okviru Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) deluje Register.si, ki opravlja funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo internetno domeno .si. Zagotavlja stabilno, varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje .si v svetovnem internetu.Obeležitev tega dosežka sodi v okvir prizadevanj predsednika Pahorja za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so Sloveniji pomagali na poti neodvisnosti in samostojnosti. Od leta 1992 imamo v Sloveniji domeno .si, do tedaj smo uporabljali krovno domeno .yu.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA