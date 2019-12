V Predsedniški palači dan odprtih vrat ob dnevu samostojnosti in enotnosti



Vse zainteresirane fotoreporterje, novinarje in snemalce, ki boste spremljali dan odprtih vrat, obveščamo, da bo vhod in hkrati zbirno mesto na Gregorčičevi ulici 20 (vhod pri garažah) dvajset (20) minut pred pričetkom programa (tj. ob 10.40).



Predsednik republike bo obiskovalce sprejel in nagovoril v Veliki dvorani Predsedniške palače, posebej za to priložnost pa bosta praznični kulturni program pripravila Dominik Innerkofler, svetovani prvak na diatonični harmoniki 2019, in David Beletić, dobitnik zlatega priznanja na letošnjem svetovnem prvenstvu. Harmonikarja sta zmagovalca 24. svetovnega prvenstva v igranju na diatonično harmoniko, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike septembra letos v Portorožu.Uvodnemu delu bo sledil voden ogled delovnih in protokolarnih prostorov predsednika republike pod strokovnim vodstvom uslužbencev Protokola Republike Slovenije.Obiskovalce vljudno prosimo, da se zberejo najmanj trideset (30) minut pred začetkom ogleda (do 10.30) pred vhodom v Predsedniško palačo na Erjavčevi cesti 17. V primeru velikega števila obiskovalcev bomo organizirali dodaten termin ogleda.Foto: Daniel Novakovič/STA