Predsednik Pahor začel obisk v Jeruzalemu s srečanjem z izraelskim predsednikom Rivlinom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo predsednika Izraela Reuvena Rivlina, danes in jutri mudi v Jeruzalemu, kjer se bo udeležil Foruma voditeljev ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst. Letošnji forum je pripravljen ob 75. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, obeležitev pa bo potekala v spominskem parku Jad Vashem v Jeruzalemu, ki je svetovni center spomina na žrtve holokavsta. Foruma se udeležuje veliko število svetovnih voditeljev.Takoj po prihodu v Jeruzalem je predsednika Pahorja na bilateralnem srečanju sprejel gostitelj, predsednik Reuven Rivlin. V daljšem pogovoru sta predsednika pregledala dvostransko sodelovanje in potrdila, da so bili odnosi med državama pred 30 leti zgrajeni na trdnih temeljih in iskrenem prijateljstvu, ki je s časom malce obledelo in naša želja je, da se ponovno okrepi. Predsednik Pahor je ob tem izrazil zadovoljstvo nad dialogom in poudaril, da je Slovenija zainteresirana za krepitev dvostranskih političnih in gospodarskih odnosov, tudi na najvišji politični ravni - predsednika Rivlina je povabil na obisk v Slovenijo, kar je gostitelj z veseljem sprejel. Izrael je glavni trgovinski partner Slovenije na Bližnjem Vzhodu, za krepitev gospodarskih odnosov pa so priložnosti zlasti v turizmu in informacijskih tehnologijah ter na področjih prometa in logistike, okolja, živilske industrije in kmetijstva.Predsednik Pahor je gostitelju dejal, da mu je v čast sodelovati na svetovnem forumu o holokavstu in v obeležitvi 75. obletnice osvoboditve taborišča v Auschwitzu. Dejal je, da si želi, da gostitelj razume našo udeležbo na dogodku tudi kot politično sporočilo, z željo po krepitvi prijateljstva in kot pomembno politično sporočilo, ki izpričuje zavezanost nenehnemu ohranjanju spomina na holokavst in na grozote, ki jih lahko stori človek človeku. Le s tem, ko se tega zavedamo, se lahko izognemo, da bi se kdaj ponovilo, je dejal in gostitelju Rivlinu povedal, da bo v Sloveniji v spomin teh dogodkov pripravljenih kar sto dogodkov. Omenil je, da je sam častni pokrovitelj številnih med njimi, med drugim dogodka "Shoah - Spomnimo se", in da bo, kakor že pred petimi leti, na komemoracijo v Auschwitz popeljal delegacijo nekdanjih taboriščnic.Sogovornika sta soglašala, da je ozaveščanje o holokavstu ključnega pomena, če želimo preprečiti ponovitev podobnih tragičnih dogodkov.Predsednika sta spregovorila o političnih razmerah na Bližnjem Vzhodu, pri čemer je predsednik Pahor dejal, da je mirna rešitev spora med Izraelom in Palestino ključnega pomena za oživitev mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu.Foto: UPRSPredsednik republike se bo danes v Jeruzalemu srečal z Miriam Steiner Aviezer, preživelo žrtvijo holokavsta in sodelavko jeruzalemskega muzeja Jad Vašem. Predsednik Pahor ji je leta 2017 vročil državno odlikovanje - medaljo za zasluge Republike Slovenije za ohranitev spomina na slovenske heroje človečnosti, ki so Jude reševali pred holokavstom, tudi za ceno svojih življenj.Prvi dan obiska v Jeruzalemu bo predsednik Pahor sklenil z udeležbo na svečani večerji, ki jo bo za državnike gostil izraelski predsednik Reuven Rivlin.Jutri se bo predsednik Pahor udeležil pete spominske slovesnosti, poimenovane Forum voditeljev ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst, ki bo potekala na trgu Varšavskega geta v Jad Vašemu. Predvideni govorci na slovesnosti bodo izraelski predsednik Reuven Rivlin, izraelski premier Benjamin Netanjahu, ruski predsednik Vladimir Putin, francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, britanski prestolonaslednik, princ Charles, podpredsednik ZDA Mike Pance in dve preživeli žrtvi holokavsta. Sledila bo slovesnost polaganja vencev, ki jih bodo položili povabljeni državniki, med njimi predsednik Pahor.Ob robu jutrišnjega foruma se bo predsednik Pahor predvidoma sestal tudi s predsednikom Republike Avstrije Alexandrom Van der Bellnom, predsednikom Italijanske republike Sergiom Mattarello in predsednikom Madžarske Jánosom Áderjem. Udeležba na forumu bo tudi priložnost za bilateralna srečanja z drugimi voditelji, ki se bodo udeležili foruma.