Na poziv predsednika republike za prosto mesto sodnika Ustavnega sodišča RS prispelo 7 predlogov

Na podlagi poziva predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu 14. februarja 2020, je Urad predsednika Republike Slovenije v predvidenem roku prejel 7 predlogov:



1. izr. prof. dr. Andraž Teršek

2. dr. Branko Korže

3. izr. prof. dr. Anže Erbežnik

4. izr. prof. dr. Rok Svetlič

5. mag. Marko Starman

6. dr. Janez Pogorelec

7. Barbara Zobec



Zakon o ustavnem sodišču določa, da predsednik republike lahko izbere kandidata izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa Državnemu zboru predlaga tudi druge kandidate.



Predsednik republike Borut Pahor se bo po opravljenih pogovorih kot običajno o predlogu možnega kandidata posvetoval z vodji poslanskih skupin v Državnem zboru. Pri tem se bo potrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki bo ustrezal visokim strokovnim kriterijem za opravljanje te funkcije.



Predsednik Pahor je do sedaj Državnemu zboru predlagal 8 kandidatk in kandidatov za sodnika ustavnega sodišča. V vseh primerih so bili kandidati izvoljeni s prepričljivo večino.



Mandat sodnici Ustavnega sodišča RS dr. Dunji Jadek Pensa se izteče 14. julija 2020. Ustava in zakon v primeru oblikovanja predloga predsednika republike za položaj ustavnih sodnikov sicer ne predpisujeta rokov. Predsednik republike bo po opravljenih posvetovanjih odločitev o kandidatu sprejel v času, ki bo omogočal izvolitev pred pretekom mandata sedanji ustavni sodnici.



Po tem, ko bo predsednik republike sprejel odločitev o predlogu kandidata za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v Državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.