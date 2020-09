Predsednik republike na visokem zasedanju ob 75. obletnici Organizacije združenih narodov

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes nastopil na visokem zasedanju ob 75. obletnici Organizacije združenih narodov. Visoko zasedanje poteka virtualno.



Virtualno srečanje voditeljev je uvodoma nagovoril predsednik 75. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov Volkan Bozkir, sledil je nagovor generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa, nato pa še trenutno predsedujoči glavnih organov Združenih narodov.



Organizacija združenih narodov je bila ustanovljena 24. oktobra 1945 s strani 51 držav, danes mednarodna globalna medvladna organizacija združuje 193 držav članic. S pomočjo multilateralne in bilateralne diplomacije skrbi za mir in varnost, prijateljske odnose med narodi in izboljšanje življenjskih pogojev po svetu.



Besedilo nagovora v slovenskem jeziku v nadaljevanju:



»Dragi prijatelji,



naše matere in očetje so pred 75 leti rekli »nikoli več«. Z »NE« so se izrekli proti ponovni totalni vojni, nesmiselnim smrtnim žrtvam in trpljenju, proti nacionalističnim in ekstremističnim težnjam, življenju v negotovosti in strahu.



Tako kot mnogi od vas sem odraščal v miru in blaginji, v svetu, ki temelji na vrednotah in zamislih ustanoviteljev Združenih narodov. Drži, Združeni narodi niso uspeli preprečiti vseh konfliktov, pogosto bi se lahko in bi se morali odzvati hitreje, bolje in odločneje. Moramo pa se strinjati, da je svet od 24. oktobra 1945 boljši zaradi Združenih narodov.



Vendar pa je današnji svet, dame in gospodje,



zelo drugačen kot pred 75 leti. Danes je manj predvidljiv in manj varen kot včeraj. Novi in vedno bolj zapleteni izzivi ne poznajo državnih mej.



Sredi pandemije COVID-19 že samo dejstvo, da to pomembno obletnico praznujemo kot še nikoli prej – vsak od nas v svojem delu sveta, jasno kaže, da smo se sposobni prilagoditi. Prilagoditi se skupnemu delu za eno človeštvo in en planet, ki nam je vsem skupen.



Dovolite mi, da ob tej priložnosti ponovno potrdim zavezanost Slovenije večstranskemu sodelovanju v okviru Združenih narodov ter drugih mednarodnih in regionalnih organizacij, tudi kot članica EU in s predsedovanjem Svetu EU leta 2021. Zato je bistveno, da naš napredek gradimo na temeljih spoštovanja človekovih pravic, mednarodnega prava in pravne države ter na celovitem, vključujočem in trajnostnem razvoju naših družb.



Svet je vse bolj povezan in soodvisen. Kriza COVID-19 je to nedvomno pokazala.



Mi in Združeni narodi kot institucija se moramo z njo spreminjati in rasti. Prepričan sem, da lahko globalne izzive najbolje rešujemo s skupnim delovanjem.



Naši predhodniki so pred 75 leti zgradili prvi most. Danes je naš svet tesno prepletena mreža mostov in prosim vas, da jih ne rušite zaradi sedanjih in prihodnjih rodov, zaradi svojih najdražjih in sebe.«