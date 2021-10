Predsednik Pahor z iskrenim veseljem sprejel novico o odločitvi italijanske vlade o spremembi Zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, s katero se Narodni dom v Trstu vrača v last slovenski narodni skupnosti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z iskrenim veseljem sprejel novico o odločitvi vlade Italijanske republike o spremembi Zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, s katero se Narodni dom v Trstu vrača v last slovenski narodni skupnosti. Novico je sinoči posredovala senatorka Tatjana Rojc, med drugimi zelo zaslužna za ta prelomen trenutek.



Odločitev vlade Italijanske republike sledi podpisu memoranduma o vračanju Narodnega doma v last slovenske narodne skupnosti, ki sta mu ob 100. letnici požiga Narodnega doma 13. julija 2020 prisostvovala predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella.



Predsednika se o tej tematiki že več let redno posvetujeta, dialog in zaupanje pa dajeta rezultate v vzajemno korist in v evropskem duhu.



Ponovno se bosta srečala 21. oktobra 2021 v Novi Gorici in Gorici, kjer bosta posebej pozdravila tudi projekt GO Borderless 2025 kot primer odličnega sodelovanja med narodoma in državama.