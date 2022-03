Predsednik Pahor na dunajski Diplomatski akademiji: Potrebno je čimprej doseči prekinitev ognja v Ukrajini, nadaljevati diplomatska pogajanja in najti rešitev po mirni poti.



Besedilo uvodnega govora predsednika republike na Diplomatski akademiji (Velja govorjena beseda!)

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebno povabilo veleposlanika dr. Emila Brixa, direktorja Diplomatske akademije Dunaj, obiskal to najstarejšo izobraževalno ustanovo s področja mednarodnih študij na svetu.Predsednik Pahor je kot posebni gost nagovoril dunajske diplomate in študente Diplomatske akademije in imel z njimi pogovor z naslovom "Evropa. Od Zahodnega Balkana in naprej. Srednjeevropski pogled" (Europe. Western Balkans and Beyond. A Central European Perspective"). Predsednik Pahor je spregovoril tudi o vojni v Ukrajini in njenih posledicah za evropski in svetovni mir ter politično in varnostno arhitekturo v mednarodni skupnosti. Po uvodnem govoru je odgovarjal na vprašanja diplomatov in študentov.Diplomatska akademija na Dunaju je najstarejša poklicna podiplomska šola za mednarodne študije na svetu. Leta 1754 jo je ustanovila cesarica Marija Terezija, od leta 1964 pa deluje kot neodvisna javna izobraževalna institucija. Njeno poslanstvo je zagotavljati nadarjenim podiplomskim študentom odlično znanje s področja mednarodnih odnosov, mednarodnega prava in prava EU, mednarodne ekonomije, svetovne zgodovine in jezikov ter jih tako pripraviti za opravljanje poklicev in vodilnih vlog v mednarodnih organizacijah, diplomaciji, gospodarstvu in drugje.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSFoto: Matjaž Klemenc/UPRS