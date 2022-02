Predsednik republike na odkritju spominske plošče ob 100-letnici rojstva Zvonimirja Simčiča

Govor predsednika republike je objavljen v nadaljevanju. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes na Gradu Dobrovo udeležil odkritja spominske plošče ob 100-letnici rojstva Zvonimirja Simčiča.Odkritje spominske plošče je poklon spominu na vinarja in vinogradnika Zvonimirja Simčiča, ki je močno prispeval k razvoju Goriških Brd. Kot "oče rebule" je uveljavil to avtohtono sorto, ki izhaja iz teritorija Brda - Collio. Čezmejno sodelovanje z vinsko regijo v Italiji je izrednega pomena za rast regije v Sloveniji in krepitev prijateljstva, rebula pa je v tem pomemben povezovalni simbol, ki krepi in oblikuje uspešno prihodnost.Predsednik republike je častni pokrovitelj slovesnosti in je imel ob otvoritvi tudi nagovor.Foto: Daniel Novakovič/STA