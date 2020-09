Predsednik Pahor se je udeležil odprtja nove občasne razstave Robot.si

Predsednik republike je v nagovoru poudaril, da nas bogata slovenska tehnična dediščina opominja, da smo Slovenci narod inovatorjev. Povedal je, da bo prihodnost še bolj kot sedanjost temeljila na znanju in inovativnosti, pretekli razvojni dosežki pa da lahko predstavljajo navdih za nove.Na razstavi so predstavljeni začetki slovenske robotike, ki segajo v konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so raziskovalci z inštitutov in univerz skupaj s strokovnjaki iz industrije razvili prve industrijske robote pri nas. Razstava obeležuje tudi stoletnico prve uporabe besede robot, ki jo je v drami R.U.R. zapisal češki pisatelj Karel Čapek.Foto: Daniel Novakovič/STA