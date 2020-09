Predsednik republike sprejel grškega zunanjega ministra

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel ministra za zunanje zadeve Helenske republike Nikosa Dendiasa, ki se v Sloveniji mudi na uradnem obisku.Predsednik Pahor je izrazil zadovoljstvo spričo intenzivnih stikov med državama in izrazil pripravljenost, da bi že kmalu na uradnem obisku gostil predsednico Helenske republike Katerino Sakellaropoulou. Predsednik Pahor je Grčijo uradno obiskal decembra 2018, oktobra lani pa se je udeležil srečanja predsednikov držav skupine Arraiolos, ki je potekalo v Atenah.Predsednik Pahor in zunanji minister Dendias sta se pogovarjala o razmerah v vzhodnem Sredozemlju, zlasti napetostih med Grčijo in Turčijo. Predsednik Pahor je izrazil solidarnost z Grčijo in pozval h krepitvi prizadevanj za mirno rešitev napetosti.Predsednik Pahor je izrekel priznanje Grčiji za normalizacijo odnosov s Severno Makedonijo in vse napore za nadaljnjo krepitev teh odnosov na vseh področjih, kar bo pomagalo Severni Makedoniji na njeni poti v EU.Foto: Bor Slana/STA