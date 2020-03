Predsednik Pahor je danes na neformalni pogovor sprejel veleposlanico ZDA Lindo Blanchard

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na neformalni pogovor sprejel veleposlanico Združenih držav Amerike Lindo Blanchard.Republika Slovenija in ZDA sta prijateljski državi in zaveznici. Eden od simbolov zavezništva je tudi dan slovensko-ameriškega prijateljstva, ki ga vsako leto spomladi obeležujemo v Andražu nad Polzelo. Predsednik Pahor in VP Blanchard sta se dogovorila, da bosta državi ta dan na razmeram primeren način obeležili tudi letos.Pogovarjala sta se o pomenu solidarnosti in medsebojne podpore v časih pandemije nove koronavirusne bolezni. Veleposlanica je predsednika seznanila s svojimi prizadevanji za humanitarno pomoč Sloveniji.Foto: UPRS