Predsednik republike na predvečer dneva državnosti sprejel svojce padlih v vojni za Slovenijo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes popoldan v parku Vile Podrožnik sprejel svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.Uvodoma se je predsednik republike skupaj z navzočimi z minuto molka poklonil padlim. V nagovoru svojcem je izrazil zadovoljstvo, da so se ponovno sešli na tradicionalnem sprejemu na predvečer dneva državnosti in se tako skupaj poklonili spominu na padle v osamosvojitveni vojni. Predsednik Pahor je poudaril, da je bila razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Slovenije vrhunec naše ljudske volje, ki ga je utemeljila enotna plebiscitarna odločitev naroda, ta pa je dala zanos za suveren in odločen odziv na agresijo. "Danes je dan praznovanja in tudi dan spominjanja," je dejal predsednik republike in ob tem izrazil sočutje do svojcev tistih, ki so v osamosvojitveni vojni dali življenja za domovino. Padlim se je predsednik republike poklonil z besedami, da gre njim zasluga, da skoraj trideset let živimo v miru, zato si moramo v počastitev spomina nanje prizadevati, da bomo živeli v miru, enotnosti in medsebojnem spoštovanju.V imenu svojcev padlih je spregovoril gospod Rudolf Lah, ki se je predsedniku republike zahvalil, da skupaj z njimi ohranja spomin na vse, ki so ob rojstvu države izgubili življenje.Tradicionalni sprejem so z glasbo požlahtnili člani Policijskega orkestra, uradnega protokolarnega orkestra Republike Slovenije.Foto: Bor Slana/STA