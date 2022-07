Predsednik Pahor slavnostni govornik na odprtju gasilske olimpijade v Celju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v Celju udeležil slovesnega odprtja gasilske olimpijade. Predsednik republike je častni pokrovitelj gasilske olimpijade in je imel na otvoritveni slovesnosti slavnostni govor.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike je v slavnostnem govoru dejal, da trenutno na slovensko-italijanski meji divja hud požar in da se gasilci po najboljših močeh borijo, da bi zavarovali ljudi in njihovo premoženje. Poudaril je, da je prepričan, da bodo na koncu uspeli. Povabil je vse prisotne, da jim z aplavzom skupaj zaželijo vse dobro.Foto: Nebojša Tejić/STA»Olimpijada je tekmovanje najboljših med najboljšimi, tekmovanje najbolj pogumnih, vztrajnih, najmočnejših in najbolj izurjenih pripadnikov številnih gasilskih zvez in milijonov gasilcev po vsem svetu. Ljudi, ki s svojim vsakodnevnim delom, odrekanjem in predanostjo sočloveku vedno brezpogojno, tudi v najtežjih trenutkih, priskočijo na pomoč. Ste junakinje in junaki slehernega okolja, od koder prihajate, in hkrati predstavljate svetovno družino plemenitih posameznikov in izjemnih enot, ki jim pripadate. Vsak dan rešujete številna življenja,« je dejal predsednik Pahor.Predsednik republike je še dodal, da gasilci izpostavljajo svoja življenja za to, da rešujejo življenja drugih: »Gre za enega izmed najbolj plemenitih in hkrati zahtevnih poslanstev. Zavedate se dejstva, da smo ljudje najmočnejši takrat, ko podpiramo drug drugega in si medsebojno pomagamo.«Foto: Nebojša Tejić/STAGasilska olimpijada v Celju je največja gasilska prireditev na Slovenskem doslej. Tekmovanja se bo udeležilo 198 ekip z 2.634 udeleženci iz 20 držav.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 10. februarja 2022 na posebnem sprejemu v Predsedniški palači vročil listino o častnem pokroviteljstvu nad Gasilsko olimpijado Celje 2022 – tekmovanjem Mednarodnega združenja gasilskih in reševalnih služb (CTIF). Listino o častnem pokroviteljstvu predsednika republike sta v imenu Gasilske zveze Slovenije sprejela njen predsednik Janez Cerkvenik in poveljnik Franci Petek.Utrinki s sprejema ob vročittvi listine o častnem pokroviteljstvu:Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA