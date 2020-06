Predsednik republike je na pogovor sprejel gospoda Sama Pahorja iz društva Edinost iz Trsta

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na pogovor sprejel gospoda Sama Pahorja iz družbeno-političnega društva Edinost iz Trsta. Samo Pahor je v imenu predstavnikov društva Edinost predsednika republike seznanil z nestrinjanjem s skupno odločitvijo slovenskega predsednika Boruta Pahorja in italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, da 13. julija položita venca na dveh mestih: k spomeniku bazoviškim junakom, žrtvam fašizma, in k spominskemu obeležju na Bazoviški fojbi.Predsednik republike je gospodu Samu Pahorju v pogovoru izrazil razumevanje ob vznemirjenju, s katerim so skupno odločitev predsednikov sprejeli na slovenski in na italijanski strani. To, da bomo Slovenci po sto letih od požiga prejeli v last Narodni dom, da ga bo italijanska država predala slovenski skupnosti v Trstu, je zgodovinski dogodek, je dejal. Nekaj let ga že skupaj s predsednikom Mattarello snujeta zelo skrbno in z vso potrebno občutljivostjo.Bazovica je simbolen kraj bolečine obeh narodov, je dejal predsednik Pahor, zato predsednika s tem skupnim dejanjem želita v evropskem duhu sprave in ob medsebojnem spoštovanju odpreti novo poglavje skupne prihodnosti. Za oba naroda in njuno prihodnost je simbolno pomembno, da obe obeležji prvič obiščeta oba predsednika. Predsednika Pahor in Mattarella si prizadevata, da bi njuno visoko civilizacijsko dejanje odprlo novo poglavje v odnosih med Slovenci in Italijani, zato je je izjemnega pomena, da se bo ta simbolna gesta zgodila ob robu tako pomembnega dogodka kot je vrnitev tržaškega Narodnega doma slovenski narodni skupnosti stoletje od njegovega požiga.Foto: UPRS