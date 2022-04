Predsednik Pahor na povabilo predsednika Republike Hrvaške Milanovića na delovnem obisku v Zagrebu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan na povabilo predsednika Republike Hrvaške Zorana Milanovića mudil na delovnem obisku v Zagrebu. Predsednika sta se sestala na delovnem srečanju in se posvetovala o aktualnih vprašanjih v regiji in Evropi. Kot sovoditelja pobude Brdo-Brijuni Process sta se posvetovala tudi o sklicu naslednjega srečanja voditeljev te pobude. Sklenila sta predlagati voditeljem, da bi tokratno srečanje potekalo v Sloveniji.Predsednika sta spregovorila tudi njunem srečanju 10. maja 2022, v Reki, ob 30. obletnici Zveze društev Slovencev na Hrvaškem, in trilaterali Slovenije, Avstrije in Hrvaške, ki jo bo letos junija priredila Hrvaška.Foto: Hina/STAFoto: Hina/STA