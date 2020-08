Predsednik republike na slavnostnem odprtju fontane vin Izvir cvička v Šmarjeti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v Šmarjeti udeležil slavnostnega odprtja fontane vin Izvir cvička.V slavnostnem nagovoru ob odprtju je predsednik republike najprej izrazil hvaležnost krajanom za prisrčen sprejem. “Prevzet sem nad trenutkom, ki smo mu priča,” je v čudovitem poletnem vzdušju na osrednjem vaškem trgu dejal predsednik republike, iskreno vesel, da se je po dolgem času spet lahko srečal z ljudmi. Posebej se je zahvalil županjam, županom ter drugim predstavnikom mestnih in občinskih organov povsod po Sloveniji, ki so v času epidemije ob skrbi za prebivalstvo tudi inovativno razmišljali o prihodnosti in nadaljnjem razvoju. Poudaril je, da je Slovenija kot narejena za trajnostni razvoj, saj imamo ljudi, ki naravo znajo ceniti in jo skrbno urejati. To pritegne pozornost vseh obiskovalcev in povečuje ugled države v tujini, je ocenil predsednik Pahor, zato si vsi še naprej prizadevajmo, da bo naša dežela lepo urejena. Ob koncu je navzoče pozval, naj nazdravijo na naše skupno zdravje in v poklon dobrim lokalnim turističnim praksam, ki navdihujejo.Foto: Daniel Novakovič/STAKot je v pozdravnem nagovoru poudaril mag. Marjan Hribar, župan Občine Šmarješke Toplice, si želijo čimveč obiskovalcev. Postavitev pokuševalnice sodi v okvir prizadevanj občine za spodbujanje lokalnega vinogradništva, vinarstva in ponudbe drugih lokalnih izdelkov. S pridobitvijo želi občina povečati turistično prepoznavnost kraja in spodbuditi obisk šmarješkega vaškega središča, je dejal župan in napovedal, da je bila današnja otvoritev prvi korak v nadaljnjem turističnem razvoju občine.Fontana vin Izvir cvička je osrednja naložba projekta Lokalno je aktualno – Šmarješki Izvir cvička, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Tam bodo obiskovalci lahko pokusili cviček in tri druge vinske sorte, ki ga sestavljajo - modra frankinja, žametna črnina in dolenjsko belo vino - z okoliških vinorodnih goric. Želja je, da bi Izvir cvička postal kraj druženja in medgeneracijskega srečevanja, kjer bi ob kulturni pokušnji vina krajani in turisti spoznavali lokalno kulturo, je bilo slišati na prireditvi ob odprtju pokuševalnice, ki bo poslej povezovala več kot 260 vinogradnikov iz tamkajšnjih društev vinogradnikov Vinji vrh - Bela Cerkev in Šmarjeta ter drugih lokalnih partnerjev, obiskovalcem pa bo na voljo tudi kruh iz bližnjega mlina Košak, ki se ponaša z več kot dvestoletno tradicijo.Cviček je avtohtono slovensko vino iz vinorodne dežele Posavje, o katerem je že konec 17. stoletja pisal Janez Vajkard Valvasor. Njegova posebnost je edinstvena mešanica rdečih in belih sort grozdja, od leta 2001 pa je zakonsko zaščiten z oznako priznano tradicionalno poimenovanje.Foto: Daniel Novakovič/STA